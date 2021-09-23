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КрАЗ создал уникальные прицепы для беспилотных самосвалов

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Четверг 23 сентября 2021 10:40
КрАЗ создал уникальные прицепы для беспилотных самосвалов Фото: самосвалы КрАЗ (autokraz.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Инженеры Кременчугского автозавода разработали необычные прицепы, которые помогают управлять самосвалами с автопилотом. Использоваться новинка будет в карьерах компании Ferrexpo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кременчуцьку газету".

Легковой геолокационный прицеп, разработанный на КрАЗе, не имеет аналогов в Украине. В 2021 году на Полтавском ГОКе заработали беспилотные карьерные самосвалы. Поэтому компания Ferrexpo и заказала КрАЗу необычные прицепы, которые выполняют роль умных "маячков" для инновационной техники. Только для одного участка карьера необходимо около 15 прицепов.

КрАЗ создал уникальные прицепы для беспилотных самосваловПо словам главного конструктора КрАЗа Сергея Васечека, новый прицеп является транспортной базой для мобильных точек управления движения "беспилотников". Все прицепы энергетически независимы и не нуждаются в подведении к ним сетей питания. Оборудование питается от солнечных батарей, аккумуляторов, а также бензинового генератора, установленного на борту.

КрАЗ создал уникальные прицепы для беспилотных самосвалов

На выносной телескопической мачте установлены камеры, семафор и антенны для передачи данных. Шлагбаум на прицепе предназначен для перекрытия движения – самосвалы на автопилоте его отлично видят. Заявлено, что годовой тираж выпуска специальных прицепов не превысит два десятка штук. Специалисты из Кременчуга уже изучают возможность экспорта специализированных "тележек".

Ранее сообщалось, что на BMW и Mercedes-Benz подали в суд из-за отказа сворачивать выпуск авто с ДВС. Иски поданы в региональные суды Мюнхена и Штутгарта, где размещены штаб-квартиры компаний.

Также мы писали, что моторами электромобилей концерна GM будет управлять искусственный интеллект. В GM отметили, что на некоторых их новых машинах будут установлены по три умных электродвигателя.

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