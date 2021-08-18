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КрАЗ хочет выпускать электрические грузовики

Автор: Вадим Добровольский

Кременчугский автозавод готовится к выпуску электрических грузовиков и электробусов. Сроки запуска в серию машин с электрической силовой установкой пока не обозначены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ПАО "АвтоКрАЗ" Романа Черняка.

В 2021 году КрАЗ радует хорошими новостями. Ранее стало известно, что в Кременчуге выиграли тендер на поставку партии грузовиков для армии США, затем последовал контракт на полноприводные шасси для одной из стран ЕС. А теперь на заводе хотят начать выпуск электрических грузовиков.

Об это в комментарии изданию "Кременчугская газета" заявил генеральный директор ПАО "АвтоКраз" Роман Черняк.

Не исключено, что в ближайшие годы и часть армейской техники, которая производится КрАЗом, получит свои электрические модификации. Отметим, что за 76 лет существования завод не производил электрические транспортные средства.

Наиболее близко к электрической теме в истории КрАЗа стоял опытный дизель-троллейвоз ДТУ-10, построенный в 1961 году на шасси грузовика КрАЗ-219. Дизель-троллейвоз проходил испытания на самом длинном в мире междугородном троллейбусном маршруте Симферополь-Ялта длиной 84 км. Специальный грузовик с токосъемниками по типу троллейбусных разработали инженеры УкрНИИпроект.

Напомним, ранее в Украине восстановили старинный трицикл производства Киевского мотозавода. Трицикл КМЗ К-1В выпускался с 1947 по 1952 год и предназначался для лиц с ограниченными физическими возможностями.

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