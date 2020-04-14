Крайние меры: какие страны ввели самый жесткий карантин из-за COVID-19

Китай, ставший первым очагом заболевания COVID-19, постепенно возвращается к нормальной жизни. В начале апреля власти страны разблокировали Ухань, где в начале года медики зафиксировали вспышку коронавируса.

В разгар эпидемии этот город был закрыт на въезд и выезд, как и ряд других населенных пунктов по всей КНР. Пораженные инфекцией территории оказались под строгим карантином. Все магазины, кроме продуктовых, публичные заведения, множество предприятий, а также общественный транспорт остановили работу.

Покидать дом разрешалось только одному члену семьи раз в двое суток, причем – по специальным пропускам. Всем, кто выходил на улицу, то и дело измеряли температуру. В общественных местах граждан обязали носить маски. Инфицированных и людей с подозрением на COVID-19 власти отслеживали с помощью мобильного приложения.

За сокрытие симптомов этой болезни в Китае предусмотрена уголовная ответственность. Но нарушителям грозят не только штрафы или тюремный срок, но и смертная казнь – за распространение болезни.

Например, к "высшей мере" наказания могут приговорить больного с подтвержденной коронавирусной инфекцией, если он отказывается от карантина или лечения, самовольно нарушает режим изоляции и посещает общественные места.

Смертную казнь власти страны предусмотрели и за нанесение медику преднамеренного вреда с тяжкими последствиями. К примеру, за умышленный плевок в него или повреждение защитного костюма. На "эшафот" также могут отправить за попытку обогатиться на эпидемии и продажу контрафактных лекарств.

В Китае за нарушение карантина может грозить смертная казнь (фото: Jyllands-Posten)

Методы, к которым прибегает Поднебесная для сдерживания эпидемии, нашли своих сторонников. Некоторые ставят страну в пример успешной борьбы с коронавирусом. Иногда звучит тезис, что Китай "преподал урок западным демократиям".

Если верить данным официального Пекина, с конца февраля распространение вируса в КНР пошло на спад. В начале апреля страна откатилась на шестую позицию по количеству случаев заражения во всем мире. На 13 апреля общее число больных и переболевших коронавирусом в Китае составило около 83 тысяч человек, из них 3,4 тысячи – погибли.

Правда, есть и другое объяснение этим цифрам. После того, как инфекция распространилась в мире, китайских властей начали упрекать в том, что они замалчивают реальный размах коронавируса в стране. Точно так же, как поначалу скрывали угрозу надвигающейся эпидемии.

Демократические подходы

Единой для всех государств пошаговой инструкции по борьбе с коронавирусом, разумеется, нет. Но некоторые ограничения, как например, на передвижение и контакты с внешним миром, во многих странах повторяют китайский опыт.

В Европе самый жесткий по "демократическим меркам" карантин ввели Испания, Италия и Франция. Сейчас они в четверке "лидеров" по числу инфицированных COVID-19, в связи с чем в этих странах объявлено чрезвычайное положение.

Здесь закрыто большинство магазинов и общественных заведений, многие предприятия перевели своих сотрудников на дистанционный режим. Но при этом общественный транспорт продолжает работать.

Жителям Испании, Италии и Франции запрещено покидать дома без особой необходимости. Эти ограничения не касаются выхода в продуктовый магазин, аптеку, к доктору, в банк, на работу, а также для выгула собак. Хотя по своей строгости запреты в этих странах несколько отличаются.

К примеру, испанцам позволено выходить за продуктами только раз в сутки и лишь одному члену семьи. Французам разрешили не более часа в день гулять в радиусе километра от места жительства, в том числе для занятий спортом или выгула собак. В Париже правила жестче, на прошлой неделе префектура столицы ограничила время для упражнений на открытом воздухе вечерними и утренними часами.

Покидая дом по неотложным делам, граждане этих стран обязаны иметь с собой заявление, описывающее цель выхода. Если человек направляется на работу, то необходима подтверждающая справка от работодателя. Полиция вправе остановить находящихся на улице для проверки разрешительных документов.

Для жителей Франции запустили также мобильную версию этой формы c QR-кодом, по которому полицейские могут отсканировать всю информацию в случае проверки.

Италия продолжает бороться с COVID-19 (фото: mgagalis/Twitter)

Выход без веской причины наказывают штрафами, суммы которых достигают нескольких тысяч евро. А неоднократное нарушение карантина или сопротивление полиции может обернуться тюремным заключением.

В Италии вместе с объяснением причины выхода из дому также нужно подтвердить в форме-пропуске, что заявитель не инфицирован и не находится на карантине. За ложные сведения грозит 12 лет тюрьмы.

Кстати, в Испании пешие прогулки запрещены, а потому выгул собак стал одним из законных способов выйти из дому. Некоторые граждане даже устроили подпольный бизнес, сдавая в аренду своих питомцев. Были и те, кто ухитрялся гулять на поводке с игрушечной собакой. За злоупотребление этой возможностью испанская полиция стала штрафовать.

Отправиться за продуктами в Италии можно только в ближайший магазин в радиусе километра от дома. Передвижение дальше этого расстояния возможно только в экстренных случаях, на работу или по состоянию здоровья. Причем нужно заполнить спецзаявление, где описана одна из этих причин.

Пропускная система сейчас действует в Греции и Азербайджане. Чтобы отлучиться из дому, жители этих стран должны отправить смс, указав цель своего выхода и персональные данные. И только после ответа на запрос гражданам можно покинуть место жительства.

СМС-пропуска введены и в Республике Кипр, при этом людям запрещено выходить из дому чаще, чем раз в сутки. На походы в аптеку, к врачу или выгул собак правило "одного СМС" не распространяется. С 21 по 6 утра в стране действует комендантский час.

Ударились в крайность

Некоторые государства в борьбе с эпидемией пошли на крайние меры. Особенно это прослеживается в странах, где "у руля" – лидеры с авторитарными наклонностями. Например, с 25 марта власти в Индии полностью запретили людям покидать дома. К тому же огласили об этом за считанные часы. Предварительно эти ограничения вводились сроком на три недели, но 11 апреля правительство их продлило.

Сейчас государство с населением почти 1,4 млрд человек находится на тотальном карантине и он, пожалуй, один из самых суровых во всем мире. Продолжают работать только экстренные и коммунальные службы, а также предприятия по производству и продаже продуктов.

Формально человек в случае острой необходимости может выйти в магазин, чтобы купить еду. Но тогда он рискует иметь дело с полицией, которая тщательно патрулирует улицы. Впрочем, продукты и вода там в дефиците из-за того, что в начале карантина люди буквально сметали их с полок магазинов.

Эффективность индийского карантина пока под вопросом. За первые три недели тотальных ограничений количество случаев заражения COVID-19 возросло в 20 раз: с около 500 до более 10,4 тысячи.

По закону за нарушение карантина гражданам Индии грозит штраф или тюрьма на срок до двух лет. Но кроме повсеместных ограничений население столкнулось с насилием со стороны полицейских. Им позволено применять палки и дубинки против тех, кто появляется на улицах без веской причины и нарушает карантин. И силовики нередко пользуются этим правом.

Например, житель Дели Арджун Чаухан, работающий доставщиком питьевой воды, рассказал The New York Times, что полиция избивала его за появление на улице. И это несмотря на то, что по правилам карантина в Индии доставка вещей первой необходимости, воды и медикаментов якобы разрешена.

Возле города Сурат в Индии местная полиция применила слезоточивый газ против несколько сотен бунтующих рабочих, которые просились вернуться домой в другие районы Индии.

В некоторых регионах, в частности – в штате Махараштра, власти решили всем жителям, отправленным на домашний карантин, проставлять на левой руке специальный штамп. Эта печать не смывается в течение двух недель и, по словам министра здравоохранения Индии, позволит остальным людям распознать больного.

Еще до введения всеобщего карантина полицейские заставляли нарушителей комендантского часа отжиматься, кататься по земле и приседать, скандируя "мы враги общества".

Похожие методы действуют и в Парагвае. Там провинившегося заставляют подпрыгивать или лежа на полу повторять "я больше не покину свой дом, офицер".

Хотя эти меры могут показаться сравнительно "гуманными" на фоне карантина в Филиппинах. Там количество инфицированных составляет около пяти тысяч человек. Президент этой страны Родриго Дутерте приказал полиции и военным стрелять в нарушителей, если те будут оказывать сопротивление или неповиновение.

В начале апреля стало известно о первом таком инциденте. Полиция Филиппин застрелила мужчину, который бросился с косой на врачей и правоохранителей после просьбы надеть маску.

По данным Amnesty International, власти Филиппин прибегают и к другим бесчеловечным наказаниям. К примеру, нарушителей заставляли часами сидеть под палящим солнцем или в собачьих клетках. По всей стране уже арестовали тысячи человек за нарушение карантина и комендантского часа.

Силовики на Филлипинах жестоко обращаются с нарушителями (фото: Pnp Pio/Facebook)

Силовые методы наказания были зафиксированы и в российской Чечне. Местные полицейские, вооружившись полипропиленовыми трубами, избивали тех, у кого не было масок. Причем инцидент случился буквально утром после оглашения в республике карантина.

Излишнюю жестокость демонстрируют и силовики в Кении. Сеть уже облетели видео того, как для наказания нарушителей карантина кенийские полицейские применяют дубинки, кнуты и собак.

В начале апреля "стражи порядка" застрелили 13-летнего мальчика, игравшего на балконе своего дома во время комендантского часа. Глава кенийской прокуратуры поручил провести расследование трагедии, которая, по его мнению, произошла из-за "шальной пули".

Также начато расследование гибели водителя такси. Предположительно, его до смерти избили сотрудники полиции из-за нахождения на улице в неположенное время.

Более цивилизованные меры введены в Южно-Африканской Республике. Там установлено самое большое число инфицированных на всем Африканском континенте – свыше двух тысяч случаев. В конце марта в стране объявили жесткий карантин, который предварительно будет действовать до конца апреля.

Правительство ЮАР ввело запрет на все собрания, прогулки и даже продажу алкоголя и табачных изделий. Выходить на улицу жителям республики разрешено лишь в самых крайних случаях – за продуктами, медикаментами или для поездки на работу.

Масштаб пандемии COVID-19 может оправдывать ограничение определенных прав и свобод, говорится в последнем отчете правозащитной организации Human Rights Watch. К примеру – свободы передвижения в связи с карантином или изоляцией. В то же время в организации призывают власти и общество не забывать о праве человека не подвергаться дискриминации и уважении человеческого достоинства.