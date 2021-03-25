Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса . Он получил прививку препаратом Covishield.

Напомним, ранее сообщалось, что Индия приостановила экспорт вакцины Covishield, поскольку в самой стране намерены расширить кампанию по вакцинации. На сегодня Индия столкнулась с новым всплеском заболеваемости.

РБК-Украина пыталось узнать, повлияет ли это решение на поставку препаратов в Украину, однако пока об этом неизвестно.

До этого стало известно, как украинские ветераны могут вакцинироваться вне очереди. Это возможно при наличии остаточных доз вакцины. Записаться на прививку участники боевых действий могут двумя способами - через контакт-центр Минздрава по телефону 0 800 60 20 19 или через региональных координаторов. В последнем случае нужно перейти на сайт Министерства по делам ветеранов и заполнить анкету в соответствии с регионом проживания.