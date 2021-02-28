Кравчук связывает обострение на Донбассе с санкциями против Медведчука

Кравчук отказался называть ситуацию на Донбассе "эскалацией конфликта", однако признал, что обострение все же происходит. Политик связал это с санкциями против Медведчука.

"Я думаю, это связано именно с тем, что Украина начала активно действовать, что Зеленский наложил санкции на пророссийские каналы и их пропаганду, ввел санкции против Медведчука. То есть они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу. Плюс, как Европа оценила действия России, ситуация с "Северным потоком-2", выступления Байдена и его команды. Они поняли, что ситуация не в их пользу и начали показывать, что они также имеют силу и могут что-то сделать", - заявил Кравчук.

По мнению Кравчука, считать обострение на Донбассе прямой местью РФ за санкции в отношении Медведчука нельзя.

"Я не думаю. Это - не месть. Потому что они никогда не прекращали реализацию идеи, что Украина должна быть "под Россией", никогда. Этот тезис никто не отменял. Поэтому нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. И это мы не просим. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются на Украине", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.