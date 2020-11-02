Кравчук: "план действий" должен открыть путь для восстановления мира на Донбассе

Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)

Документ с планом действий по урегулированию на Донбассе должен быть таким, который можно будет выполнить. Этот документ должен открыть путь к восстановлению мира на оккупированном Донбассе.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Кравчука, после местных выборов, постановление о проведении которых блокировало переговорный процесс, российская сторона внесла предложение о создании так называемой "дорожной карты" на основе минских соглашений.

"Я на последнем заседании сказал: Украина также подготовит свой план действий, и через неделю внесет его для рассмотрения. Есть свои наработки у посла Мореля, есть серьезные наработки в советников "нормандской четверки". То есть мы сказали, сведем это все. Затем надо, чтобы политическая группа все это обсудила, рассмотрела", - сказал первый президент.

Как рассказал Кравчук, предложенная Россией "дорожная карта" содержит прямые поручения Раде и президенту Украины, что является неприемлемым.

"Ну нет такой возможности нигде в мире, чтобы любая международная организация давала прямые поручения власти определенной страны", - подчеркнул он.

Кравчук добавил, что в предложенном украинской стороной плане первым пунктом будет прекращение войны на Донбассе, после чего Украина должна получить контроль над границей, а ее территорию должны покинуть незаконные вооруженные формирования и наемники.

"Дальше, второй шаг: мы проводим выборы тогда на этих территориях, и на выборах по украинскому законодательству выбирают легитимную власть. Это два условия, без которых ничего дальше нельзя сделать", - пояснил глава украинской делегации.

Напомним, ранее Кравчук обвинял Россию в торможении процесса восстановления мира на Донбассе.