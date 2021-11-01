Красный сигнал. Кто подделывает COVID-документы в Украине и чем это опасно

Новая волна COVID захлестывает Украину. Только за последнюю неделю в стране выявили почти 140 тысяч новых случае заражения, свыше 3,5 тысячи пациентов с "ковидом" умерло. По данным Минздрава, 94% людей, которые попали в больницу, не были вакцинированы.

Сложная эпидситуация заставила власти ужесточить карантин в самых проблемных регионах. По состоянию на 1 ноября уже 15 областей и город Киев перешли в "красную" зону. Там запрещено принимать посетителей в ТРЦ, кафе и ресторанах, развлекательных заведениях, спортзалах, непродовольственных магазинах и рынках. Местные власти могут вводить и дополнительные ограничения, например для транспорта и школ.

Но, в отличие от весеннего локдауна, появилась опция практически не испытывать неудобств от ужесточения карантина. Она доступна тем, кто полностью вакцинировался или каждые 72 часа сдает негативный тест на коронавирус. Соответствующие сертификаты и справки можно получить в бумажном виде или загрузить в приложение "Дія" на смартфоне.

Теперь бизнес в "красной" зоне может не закрываться и принимать COVID-безопасных клиентов. Но он же несет ответственность за своих сотрудников и посетителей. Если в заведение попали люди без сертификата вакцинации или действительного теста об отсутствии "ковида" – штраф придется заплатить владельцу. А за несоблюдение этого условия в транспорте ответят сами пассажиры. Находить нарушителей должны рейдовые группы с участием полицейских.

Вполне ожидаемо эти нововведения спровоцировали прививочный бум. Всего за неделю свыше 1,6 млн украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Но параллельно участились и сообщения о подделках COVID-документов. Масштабы этого процесса оценить сложно, но последствия могут быть весьма опасными.

Эпидемия подделок

COVID-документы в последние недели стали очень популярным "продуктом" среди украинцев. Если раньше они были востребованы по большей части теми, кто выезжал за границу, то сейчас, с появлением в Украине "красных" зон, важность сертификата вакцинации или негативного теста на коронавирус в повседневной жизни значительно возросла.

Очевидное преимущество первого документа над вторым – срок действия, год вместо 72 часов. Да и за ПЦР или тест на антиген нужно платить каждый раз, в то время как прививки от "ковида" бесплатны. Казалось бы, решение очевидно, но есть нюанс. В эпоху пандемии COVID мир охватила волна дезинформации и теорий заговора, начиная от происхождения вируса до последствий вакцинации. ВОЗ окрестила этот процесс "инфодемией". И украинцы не отстают от тренда.

Так, исследование фонда "Демократические инициативы" от 13 сентября показало, что больше 56% опрошенных прививаться не планируют. Главные причины – респонденты считают вакцины недостаточно проверенными и беспокоятся из-за возможных последствий и побочных эффектов. Конечно, число скептиков с тех пор снизилось и очереди перед прививочными пунктами тому живое доказательство.

Возле центров вакцинации выстроились очереди (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Но хватает и желающих пользоваться поблажками для вакцинированных без самой прививки. А где есть спрос там будет и предложение – в Украине расцвел рынок фальшивых COVID-документов. По состоянию на 29 октября, Национальная полиция расследовала уже 880 уголовных производств за изготовление, сбыт и использование таких подделок. Больше чем в половине случаев фигурантам сообщили о подозрении, а 320 фактов отправили в суд, сообщили РБК-Украина в ведомстве.

Чаще всего речь идет об онлайн-торговле поддельными документами, например через анонимные Telegram-каналы. Зачастую "ковид сертификат" рисуют в фоторедакторе, проставляя нужные заказчику данные, и скрепляют его скопированной подписью настоящего медработника или недействительным QR-кодом. Такую фальшивку выявить несложно, как и найти организаторов схемы, тем более что полиции помогают и обычные граждане.

"В около 80% случаев речь идет о мошенничестве, когда предлагаются услуги по подделке документов, мошенники берут деньги и исчезают, или подделка происходит без участия именно медицинских сотрудников – COVID-сертификаты просто рисуют и по QR-коду легко проверить, что этот документ недействителен", – объяснила изданию замглавы Минздрава Мария Карчевич.

Цена такого "документа" на черном рынке невысока, использовать его скорее всего не получится, а риск большой. Подделка COVID-документа наказывается по ст. 358 Уголовного кодекса. Нарушителям грозит до шести месяцев ареста и двух лет ограничения свободы, а также штраф: до 17 тысяч гривен за изготовление и 850 гривен за использование. Повторное преступление может потянуть уже на пять лет за решеткой. Свыше 92% уголовных дел было открыто именно с такой квалификацией, уточнили в Нацполиции. Но к ней могут добавлять и другие "отягчающие" статьи.

Саботаж и последствия

Единственный способ "обойти систему" – коррумпировать врача, чтобы он внес данные о фейковой прививке в электронную систему здравоохранения. Причем информация должна быть уникальной и содержать номер партии вакцины. То есть человек приходит на укол, его дозу выливают, а в системе указывают, что прививка состоялась – только тогда в "Дія" удастся сгенерировать настоящий сертификат. В этом случае ставки выше, потому и стоимость такой "услуги" колеблется от 100 до 400 долларов. Но и эту схему можно со временем отследить.

"К сожалению, если они правильно вносят все данные о ненастоящей прививке в реестр, то они будут отображаться и в "Дія". Однако вместе с Минздравом мы сейчас прорабатываем механизм удаления COVID-сертификата после того, как есть подтверждение того, что он был не настоящий… Если человек не переболел, вошел в сговор с врачом, приобрел настоящий номер вакцины, не имея самой прививки, то, пока он не заболеет, мы не сможем никак это обнаружить", – уточнил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Медики могут подделать сам факт вакцинации от COVID (фото: Юлия Червинская / РБК-Украина)

Он добавил, что если человек попал в больницу с COVID и тест показывает, что на самом деле у него не было прививки, но есть сертификат – с этого момента может начинаться расследование. А так как каждая прививка подписывается электронным ключом, то узнать имя врача, который пошел на подлог, уже труда не составит. При этом дополнительно тестировать всех, кто был вакцинирован подозреваемым медиком, пока не планируют.

"Если нам известно о возможных подозрительных случаях, то эта информация передается в правоохранительные органы. У нас очень хорошо налажено сотрудничество с МВД и Нацполицией. Все сообщения, которые появляются в соцсетях или которые мы получаем по телефону, сразу передаются для совершения следственных действий. А уже правоохранительные органы делают "контрольные закупки" или Киберполиция проверяет. Механизм отработан", – рассказала Карчевич.

В Нацполиции РБК-Украина сообщили, что из общего числа дел, открытых за подделку COVID-документов – медики фигурируют более чем в 70. Минздрав, в свою очередь, обратился на места с просьбой отстранить руководителей больниц и клиник, в которых могли происходить такие нарушения. Таких набралось уже 15. В четырех регионах уже есть случаи увольнения, отстранения и служебных расследований.

Один из последних примеров: на прошлой неделе в Хмельницкой области выявили терапевта, который продавал такую "услугу" за 5000 гривен. При обыске у него обнаружили 12 тысяч долларов. Ни одно ведомство, к которому издание обратилось за комментарием, не взялось оценить масштабы этой проблемы. Сколько в стране якобы "вакцинированных" с настоящими сертификатами? Можно только догадываться.

В то же время власть собирается усилить наказание за такие действия. За производство и продажу поддельных COVID-документов предлагают повысить штраф до 170 тысяч гривен или три года тюрьмы. Медику, который внес ложные сведения в базу данных, будет грозить штраф до 68 тысяч гривен или до двух лет ограничения свободы с лишением права занимать должность. Тем, кто сознательно использует подделки, хотят выписывать до 34 тысяч гривен штрафа или два года ограничения свободы.

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Подделки самого факта вакцинации могут стать проблемой не только для медицинской системы, но и государства в целом. По словам главы МВД Дениса Монастырского, Мальта уже отказалась признавать украинские "ковид сертификаты" для въезда в страну. Решат ли другие западные государства последовать ее примеру? В Минздраве считают, что повода для паники пока нет.

"Угрозы, что Украина будет исключена из Доверительной сети е-здоровья ЕС, пока нет. Мы прошли оценку технического соответствия, то есть наши COVID-сертификаты полностью отвечают всем требованиям ЕС и подделать их невозможно. Можно только внести недостоверные данные в электронную систему здравоохранения, но массово такие случаи пока не фиксируются. Это одиночные факты и ведутся уголовные производства", – уточнила Карчевич.

Но и потеря возможности путешествовать не самая пугающая перспектива. За счет ложных прививок может вырасти статистика госпитализации и смертей среди формально "вакцинированных". Это сыграет на руку противникам вакцинации и отпугнет сомневающихся. Сможет ли Украина достичь коллективного иммунитета при таком раскладе? Большой вопрос.