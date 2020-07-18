Красивые и счастливые: Ольга Сумская трепетно поздравила мужа-именинника

Ольга Сумская совсем недавно поздравляла свою старшую дочь с днем рождения, а сегодня радуется еще одному семейному празднику - 18 июля муж знаменитой актрисы Виталий Борисюк отмечает свое 57-летие. Звезда показала нежные фото со своей второй половинкой и в очередной раз призналась в неугасающей любви, ведь актерская чета уже вместе почти три десятилетия.

Семейные кадры Сумская опубликовала в своем Instagram, собрав массу поздравлений и теплых пожеланий в комментариях от подписчиков и поклонников.

На кадрах счастливый именинник - заслуженный артист Украины, телеведущий и музыкант, кавалер международного ордена Святого Станислава IV степени - в окружении родных и просто засыпан большими воздушными шарами с поздравительными надписями.

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком (фото: instagram.com/olgasumska)

Супруги солнечно улыбаются и веселятся.

"С Днем рождения, Витасик, любимый!" - подписала снимки Сумская.

Ольга Сумская поздравила мужа Виталия Борисюка с днем рождения (фото: instagram.com/olgasumska)

В сети осыпают именинника добрыми пожеланиями и просят артиста поскорее подарить фанам новые песни. К поздравлениям также присоединился известный комик Дядя Жора, который по случаю дня рождения своего друга поделился с Виталием своим "титулом" дяди.

С днем рождения! Многие лета!

Самые лучшие поздравления!

Поздравляем! Божьих щедрот желаем...

Поздравляю с именинником!

Здоровья молодости, любви, творческих успехов

Поздравляю с днем рождения. Желаю самого крепкого здоровья и много счастливых лет в кругу семьи.

Витасик! Как прикольно и одновременно трогательно

Дядя Виталик, с днюхой! Будь здоров!

Поздравляю с днем рождения! Хочется новых песен от Виталика!

Рачок веселый!

Фото: скрин комментариев instagram.com/olgasumska

Ранее мы писали, что Ольга Сумская поделилась эмоциями от рождения внука 21 апреля.

Напомним также, что недавно Ольга Сумская показала редкие детские кадры с дочкой-именинницей Тоней Паперной.