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Красивые и счастливые: Ольга Сумская трепетно поздравила мужа-именинника

Суббота 18 июля 2020 21:15
Красивые и счастливые: Ольга Сумская трепетно поздравила мужа-именинника
Ольга Сумская с мужем (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Styler

Ольга Сумская показала счастливые семейные фото

Ольга Сумская совсем недавно поздравляла свою старшую дочь с днем рождения, а сегодня радуется еще одному семейному празднику - 18 июля муж знаменитой актрисы Виталий Борисюк отмечает свое 57-летие. Звезда показала нежные фото со своей второй половинкой и в очередной раз призналась в неугасающей любви, ведь актерская чета уже вместе почти три десятилетия.

Семейные кадры Сумская опубликовала в своем Instagram, собрав массу поздравлений и теплых пожеланий в комментариях от подписчиков и поклонников.

На кадрах счастливый именинник - заслуженный артист Украины, телеведущий и музыкант, кавалер международного ордена Святого Станислава IV степени - в окружении родных и просто засыпан большими воздушными шарами с поздравительными надписями.

Красивые и счастливые: Ольга Сумская трепетно поздравила мужа-именинникаКрасивые и счастливые: Ольга Сумская трепетно поздравила мужа-именинника

Ольга Сумская с мужем Виталием Борисюком (фото: instagram.com/olgasumska)

Супруги солнечно улыбаются и веселятся.

"С Днем рождения, Витасик, любимый!" - подписала снимки Сумская.

Красивые и счастливые: Ольга Сумская трепетно поздравила мужа-именинника

Ольга Сумская поздравила мужа Виталия Борисюка с днем рождения (фото: instagram.com/olgasumska)

В сети осыпают именинника добрыми пожеланиями и просят артиста поскорее подарить фанам новые песни. К поздравлениям также присоединился известный комик Дядя Жора, который по случаю дня рождения своего друга поделился с Виталием своим "титулом" дяди.

  • С днем рождения! Многие лета!
  • Самые лучшие поздравления!
  • Поздравляем! Божьих щедрот желаем...
  • Поздравляю с именинником!
  • Здоровья молодости, любви, творческих успехов
  • Поздравляю с днем рождения. Желаю самого крепкого здоровья и много счастливых лет в кругу семьи.
  • Витасик! Как прикольно и одновременно трогательно
  • Дядя Виталик, с днюхой! Будь здоров!
  • Поздравляю с днем рождения! Хочется новых песен от Виталика!
  • Рачок веселый!

Красивые и счастливые: Ольга Сумская трепетно поздравила мужа-именинника

Фото: скрин комментариев instagram.com/olgasumska

Ранее мы писали, что Ольга Сумская поделилась эмоциями от рождения внука 21 апреля.

Напомним также, что недавно Ольга Сумская показала редкие детские кадры с дочкой-именинницей Тоней Паперной.

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