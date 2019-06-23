Красивые, искренние, талантливые! Ребрик восхитила сеть фото с Горбуновым

Лилия Ребрик, кажеться, везде успевает. Известная актриса и телеведущая не только трудится над программой "Ранок з Україною" и гастролирует со своей театральной труппой, но и снимается в комедии "Великі Вуйки". Режиссером картины является шоумен и актер Юрий Горбунов, добрый друг и коллега звезды. Лилия в своем Instagram опубликовала милое совместное фото и призналась, что съемочный процесс идет полным ходом.

На кадре обе знаменитости интригующе улыбаются (еще бы, ведь они-то знают сценарий долгожданного фильма). На Лилии "воздушное" желтое платье, а Горбунов красуется в вышиванке.

""Великі Вуйки", съемки в самом разгаре", - подписала она фото и сопроводила хештэгом "люблю свою работу".

Лилия Ребрик и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети высказали свое восхищение фото и отметили удивительную красоту Лилии, а также высокое актерское мастерство двух звезд.

Как можно быть всегда красивой и фотогеничной?!

Красавчики! Суперактеры!

Вау... которые вы замечательные!

Красивое фото!

Красивые, искренние, талантливые!

Лиля очень красивая!

Ждем премьеру!

Фото: скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно Лилия Ребрик поделилась семейной традицией отдыха, которой они придерживаются каждый год.

Также мы писали о том, что Лилия Ребрик в оригинальном платье вскружила голову пластичным шпагатом. К Ребрик также присоединился ее соведущий - Сергей Зенин.

Напомним, не так давно Лилия Ребрик мило подшутила над Юрием Горбуновым, с которым вместе снимаются в комедии "Великі Вуйки".