"Краще здатися, ніж втопитися". Житель Львівщини розповів про невдалу спробу переплисти Тису

Що відомо про затримання порушників та їхнє покарання

Українцям розповіли, що одного вечора прикордонники відділу "Тячів" Закарпатської області зафіксували за допомогою БпЛА рух групи осіб - трьох чоловіків, які у сутінках пробиралися до кордону з Румунією.

Охоронці державного кордону (група реагування) зупинили й затримали їх на річковій ділянці:

двох чоловіків - мешканців Полтавської та Чернігівської областей - перед інженерними загородженнями;

третього чоловіка - мешканця Львівської області - на березі Тиси.

Затримані групою реагування чоловіки (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Уточнюється, що третій з чоловіків робив спроби переплисти Тису - подолав загородження та побіг у воду.

"Здолавши кілька метрів він розвернувся до берега. Потім знову зайшов у воду. І знову повернувся", - повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що затримали (або ж насправді - врятували) мешканця Львівської області прикордонники Мукачівського загону.

Прикордонний наряд дав можливість порушнику, перш за все, зігрітися. Дещо згодом чоловік поділився враженнями від невдалих спроб переплисти крижану Тису.

"Тіло стискається, легені звужуються, нічим дихати, оскільки судоми беруть", - пригадав він.

Порушник зізнався, що течія була дуже сильною, а вода - холодною, тому він повернувся назад.

"Краще здатися. Ніж перепливати та втопитися", - зробив висновок затриманий і порадив іншим не випробовувати долю в такий спосіб.

Повідомляється, що на всіх трьох затриманих було оформлено адміністративні протоколи - за спробу незаконного перетинання кордону (частина 2 статті 204-1 КУпАП).

Чоловіки зізналися, що заплатили організатору незаконного трансферу по 8 тисяч доларів кожен.

"Пошук організаторів, які направляють людей в холодну Тису, триває", - додали у ДПСУ.

Там нагадали, що організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України у спосіб, небезпечний для життя чи здоров'я особи, яку переправляють, карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років.

Допис прикордонників (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Зазначимо, що згідно з частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), громадян можуть покарати:

або накладенням штрафу від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 8 500 до 13 600 гривень;

або адміністративним арештом на строк від 10 до 15 діб.

При цьому знаряддя та засоби вчинення правопорушення (якщо такі наявні) можуть конфіскувати.