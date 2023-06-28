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У Краматорську з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви

Фото: у Краматорську з-під завалів дістали тіло хлопця (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

У Краматорську збільшилася кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів. З-під завалів дістали тіло хлопця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Краматорська Олександра Гончаренка в Facebook.

"Рятувальники дістали з-під завалів тіло хлопця", - повідомив Гончаренко.

ДСНС підтвердила, що з-під завалів дістали тіло дев'ятої жертви. За даними рятувальників, постраждали 56 осіб, 7 врятовано.

Розбір завалів та пошуково-рятувальні роботи тривають.

Фото: у Краматорську з-під завалів дістали тіло хлопця (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Обстріл Краматорська

Російська армія вчора, 27 червня, завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Окупанти вдарили ракетами С-300 по центру міста та приватному сектору с. Біленьке.

Російські терористи вдарили по кафе, де у момент обстрілу було багато людей. Внаслідок атаки виникла пожежа. Станом на ранок повідомлялося про 8 загиблих, серед яких були іноземці та троє дітей: 17-річна дівчинка та дві сестри віком 14 років.

Детальніше про ракетну атаку на Краматорськ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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КраматорськДонецька областьракетный удар