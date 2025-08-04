У Краматорську під завалами багатоповерхівки продовжують діставати тіла жертв
У Краматорську Донецької області тривають пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару РФ по житловому будинку 31 липня. Кількість жертв зросла до 6.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
"Тіло ще однієї жертви нещодавнього удару по Краматорську рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.
За словами Філашкіна, загальна кількість жертв зараз становить шість загиблих і 11 поранених.
За попередньою інформацією, під завалами перебувають ще чотири людини. Пошуково-рятувальна операція триває.
Атака на Краматорськ
Нагадаємо, про потужний вибух у Краматорську стало відомо близько 15:00 31 липня. У центрі міста здійнявся стовп диму.
Після цього начальник Краматорської міської військової адміністрації підтвердив, що росіяни вдарили по місту та повідомив про перших постраждалих.
Як виявилось, в результаті ворожого удару половину житлової багатоповерхівки було зруйновано вщент. Як повідомила місцева влада, удар по будинку був прицільним.
Вчора повідомлялось про п'ятьох загиблих від атаки РФ.
Рятувальники також показали фото з Краматорська.
Зауважимо, що Краматорськ, розташований в Донецькій області, вже не перший місяць перебуває під постійною загрозою з боку російських військ.
Місто, яке залишається одним із найбільших гуманітарних та логістичних хабів на сході України, регулярно зазнає ракетних та авіаційних обстрілів.