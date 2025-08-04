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У Краматорську під завалами багатоповерхівки продовжують діставати тіла жертв

Понеділок 04 серпня 2025 13:56
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У Краматорську під завалами багатоповерхівки продовжують діставати тіла жертв Фото: у Краматорську під завалами багатоповерхівки продовжують діставати тіла жертв (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Ірина Глухова

У Краматорську Донецької області тривають пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару РФ по житловому будинку 31 липня. Кількість жертв зросла до 6.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Тіло ще однієї жертви нещодавнього удару по Краматорську рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

За словами Філашкіна, загальна кількість жертв зараз становить шість загиблих і 11 поранених.

За попередньою інформацією, під завалами перебувають ще чотири людини. Пошуково-рятувальна операція триває.

Атака на Краматорськ

Нагадаємо, про потужний вибух у Краматорську стало відомо близько 15:00 31 липня. У центрі міста здійнявся стовп диму.

Після цього начальник Краматорської міської військової адміністрації підтвердив, що росіяни вдарили по місту та повідомив про перших постраждалих.

Як виявилось, в результаті ворожого удару половину житлової багатоповерхівки було зруйновано вщент. Як повідомила місцева влада, удар по будинку був прицільним.

Вчора повідомлялось про п'ятьох загиблих від атаки РФ.

Рятувальники також показали фото з Краматорська.

Зауважимо, що Краматорськ, розташований в Донецькій області, вже не перший місяць перебуває під постійною загрозою з боку російських військ.

Місто, яке залишається одним із найбільших гуманітарних та логістичних хабів на сході України, регулярно зазнає ракетних та авіаційних обстрілів.

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Краматорськ
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