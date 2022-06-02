В Краматорске задержали мужчину, который сдавал оккупантам позиции ВСУ

По данным следствия, гражданин Украины в марте 2022 года установил на свой мобильный телефон приложение "Zello" и зарегистрировался там с целью предоставления информации о расположении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований представителям Российской Федерации и подконтрольным ей НЗФ.

В приложении он вступил в сговор с сотрудником ФСБ РФ. С марта по 26 апреля 2022 года подозреваемый передавал представителям РФ сведения об обстрелах в г. Краматорск Донецкой области.

Также он получил от работника ФСБ РФ задание выяснить данные о расположении помещений и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории одной из воинских частей в г. Краматорск.

Мужчина в своем телефоне нанес на карту соответствующие данные и прислал сотруднику ФСБ. Кроме того, подозреваемый передал врагу координаты расположения воинской части Вооруженных Сил Украины, после чего ВС РФ был нанесен по ней ракетный удар.