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В Краматорске задержали мужчину, который сдавал оккупантам позиции ВСУ

Фото: в Краматорске мужчина сдавал оккупантам позиции ВСУ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В Краматорске задержали и сообщили подозрение мужчине, который сотрудничал с оккупантами. Он докладывал российским военным об обстрелах Краматорска и сдавал позиции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, гражданин Украины в марте 2022 года установил на свой мобильный телефон приложение "Zello" и зарегистрировался там с целью предоставления информации о расположении Вооруженных Сил Украины и других военных формирований представителям Российской Федерации и подконтрольным ей НЗФ.

В приложении он вступил в сговор с сотрудником ФСБ РФ. С марта по 26 апреля 2022 года подозреваемый передавал представителям РФ сведения об обстрелах в г. Краматорск Донецкой области.

Также он получил от работника ФСБ РФ задание выяснить данные о расположении помещений и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории одной из воинских частей в г. Краматорск.

Мужчина в своем телефоне нанес на карту соответствующие данные и прислал сотруднику ФСБ. Кроме того, подозреваемый передал врагу координаты расположения воинской части Вооруженных Сил Украины, после чего ВС РФ был нанесен по ней ракетный удар.

Напомним, в селе Андреевка под Киевом священник московского патриархата во время оккупации активно сотрудничал с российскими захватчиками, сдавая местных жителей в плен и помогал грабить людей.

А в Харькове из Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого была отчислена студентка четвертого курса Амина Афанасьева, которая, по данным соцсетей и прессы, сотрудничает с российскими захватчиками и оккупационной администрацией Мариуполя.

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