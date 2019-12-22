В Краматорске пьяный избил полицейскую

В Краматорске полиция задержала мужчину, который в течение часа дважды напал на полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Отмечается, что двое сотрудников мобильной группы полиции по реагированию на домашнее насилие, возвращаясь с вызова, остановили компанию пьяных мужчин за грубое нарушение общественного порядка. Один из нарушителей отреагировал на это агрессией и нецензурной бранью, а когда его пытались доставить в отдел полиции для составления административного протокола, набросился на правоохранителей.

Мужчина дважды ударил в лицо женщину-полицейского.Также пострадал и ее напарник из патрульной полиции.

"28-летней инспектору Краматорского отдела полиции оказана медицинская помощь в травматологии, сейчас она находится на лечении", - говорится в сообщении.

Увидев драку из окна, местная жительница вызвала на помощь правоохранителям наряд полиции. На место прибыли бойцы спецподразделения патрульной полиции ТОР.

Мужчину задержали и доставили в полицию. Во время опроса он совершил попытку нападения на сотрудника внутренней безопасности полиции региона.

Нападавшим оказался 32-летний ранее не судимый местный житель.