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В Краматорске пьяный избил полицейскую

Новости » Происшествия     22.12.2019 - 00:12
В Краматорске пьяный избил полицейскую
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пьяный мужчина набросился на полицейских, когда его пытались доставить в отделение для составления админпротокола

В Краматорске полиция задержала мужчину, который в течение часа дважды напал на полицейских. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.

Отмечается, что двое сотрудников мобильной группы полиции по реагированию на домашнее насилие, возвращаясь с вызова, остановили компанию пьяных мужчин за грубое нарушение общественного порядка. Один из нарушителей отреагировал на это агрессией и нецензурной бранью, а когда его пытались доставить в отдел полиции для составления административного протокола, набросился на правоохранителей.

Мужчина дважды ударил в лицо женщину-полицейского.Также пострадал и ее напарник из патрульной полиции.

"28-летней инспектору Краматорского отдела полиции оказана медицинская помощь в травматологии, сейчас она находится на лечении", - говорится в сообщении.

Увидев драку из окна, местная жительница вызвала на помощь правоохранителям наряд полиции. На место прибыли бойцы спецподразделения патрульной полиции ТОР.

Мужчину задержали и доставили в полицию. Во время опроса он совершил попытку нападения на сотрудника внутренней безопасности полиции региона.

Нападавшим оказался 32-летний ранее не судимый местный житель.

Отношении подозреваемого открыто сразу два уголовных производства по ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Напомним, в Луцке вечером 20 декабря вооруженный ножом злоумышленник ранил правоохранителей, которые находились не на службе.

Ранее сообщалось, что во Львове злоумышленник напал на провоохранителя, который прибыл на вызов по поводу домашнего насилия. Мужчина нанес удар ногой правоохранителю, в результате чего последний получил перелом. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 5 лет.

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