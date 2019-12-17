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В Краматорске произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового авто

Новости » Общество     17.12.2019 - 16:24
В Краматорске произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового авто
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погиб мужчина

В городе Краматорск Донецкой области в результате дорожньо-транспортного происшествия (ДТП) погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что 17 декабря в 06:19 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в результате ДТП.

Спасатели выяснили, что произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Возгорание возникло в отсеке двигателя.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель легкового автомобиля. Мужчина был заблокирован в салоне автомобиля. Бойцы аварийно-спасательного отделения деблокировали погибшего и передали его сотрудникам Национальной полиции для проведения оперативно-следственных действий.

Напомним, ранее под Киевом водитель насмерть сбил человека и скрылся с места аварии, оставив автомобиль. Силовики открыли дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

РБК-Украина писало, что в Тернопольской области произошло ДТП со школьным автобусом, в результате которого погиб пассажир легковушки.

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