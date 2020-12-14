В Краматорске в ДТП пострадали шесть человек, среди них - дети

В Краматорске (Донецкая область) в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали шесть человек. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла на пересечении улиц 8 Марта и Проездной. Пострадали 6 человек (мужчины 1980 и 1983 годов рождения, женщина и дети 2010, 2013 и 2006 годов рождения).

Спасатели деблокировали ребенка с заднего пассажирского сиденья автомобиля и передали его работникам скорой медицинской помощи.

Напомним, в Одесской области возле села Зализничное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Daewoo Lanos и Renault. В результате аварии пострадали семь человек, из них трое - дети.

Отметим, что в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием эвакуатора и грузовика. Тогда погибли два человека.

Также сообщалось, что во Львовской области в ДТП с участием микроавтобуса и легковушки погибли три человека.