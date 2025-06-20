Крадіжки у супермаркеті Дніпра: фігуранту смертельного ДТП обрали запобіжний захід

Згідно з рішенням суду, підозрюваного помістили під варту із правом внесення застави у сумі 605 тисяч гривень.

Крадіжки у супермаркеті

Вчора, 19 червня, у Дніпрі було затримано батька та сина, які протягом двох днів вчиняли крадіжки у торгівельному закладі на суму майже 10 тисяч гривень.

Обидвом повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Смертельна ДТП у Дніпрі

У тому ж числі 18-річний хлопець є підозрюваним у справі щодо смертельної ДТП, яка сталась 1 грудня. Тоді ж водій BMW допустив зіткнення з Ford внаслідок чого:

загинула 10-річна дівчинка;

постраждали троє пасажирів Ford, серед яких були двоє малолітніх дітей.

18-річний хлопець був пасажиром у автомобілі BMW. Тоді ж йому було повідомлено про підозру: