Крадіжки у супермаркеті Дніпра: фігуранту смертельного ДТП обрали запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід 18-річному підозрюваному за фактом крадіжок у супермаркеті Дніпра. Хлопець також є підозрюваним у справі щодо смертельної ДТП у Дніпрі, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Згідно з рішенням суду, підозрюваного помістили під варту із правом внесення застави у сумі 605 тисяч гривень.
Крадіжки у супермаркеті
Вчора, 19 червня, у Дніпрі було затримано батька та сина, які протягом двох днів вчиняли крадіжки у торгівельному закладі на суму майже 10 тисяч гривень.
Обидвом повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.
Смертельна ДТП у Дніпрі
У тому ж числі 18-річний хлопець є підозрюваним у справі щодо смертельної ДТП, яка сталась 1 грудня. Тоді ж водій BMW допустив зіткнення з Ford внаслідок чого:
- загинула 10-річна дівчинка;
- постраждали троє пасажирів Ford, серед яких були двоє малолітніх дітей.
18-річний хлопець був пасажиром у автомобілі BMW. Тоді ж йому було повідомлено про підозру:
- за порушення правил безпеки дорожнього руху - ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України);
- ненадання допомоги потерпілій особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані - ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України.
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