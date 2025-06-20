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Крадіжки у супермаркеті Дніпра: фігуранту смертельного ДТП обрали запобіжний захід

П'ятниця 20 червня 2025 14:34
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Крадіжки у супермаркеті Дніпра: фігуранту смертельного ДТП обрали запобіжний захід Фото: фігуранту смертельного ДТП обрали запобіжний захід через крадіжки у Дніпрі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд обрав запобіжний захід 18-річному підозрюваному за фактом крадіжок у супермаркеті Дніпра. Хлопець також є підозрюваним у справі щодо смертельної ДТП у Дніпрі, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Згідно з рішенням суду, підозрюваного помістили під варту із правом внесення застави у сумі 605 тисяч гривень.

Крадіжки у супермаркеті

Вчора, 19 червня, у Дніпрі було затримано батька та сина, які протягом двох днів вчиняли крадіжки у торгівельному закладі на суму майже 10 тисяч гривень.

Обидвом повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Смертельна ДТП у Дніпрі

У тому ж числі 18-річний хлопець є підозрюваним у справі щодо смертельної ДТП, яка сталась 1 грудня. Тоді ж водій BMW допустив зіткнення з Ford внаслідок чого:

18-річний хлопець був пасажиром у автомобілі BMW. Тоді ж йому було повідомлено про підозру:

  • за порушення правил безпеки дорожнього руху - ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України);
  • ненадання допомоги потерпілій особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані - ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України.

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