Крадіжка з проникненням плеймейкера "Сакраменто" шокувала Міннеаполіс: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець оформив хайлайт ночі в протистоянні з "Міннесотою". На фінальних секундах третьої чверті він обікрав Едвардса на чужій половині та під сирену оформив двоочковий.

Момент додав "Кінгз" наснаги до підсумкової перемоги (115:104). Обидві команди, однак, залишаються за межами топ-10 Західної конференції НБА. "Сакраменто" здобув на одну перемогу більше (дев'ять проти восьми) при однаковій кількості поразок (10).

Найрезультативнішим у поєдинку став лідер "Тімбервулвз" Ентоні Едвардс. Він набрав 29 очок, зробив 5 підбирань і віддав 5 передач. Тим часом Фокс додав 26 пунктів у скарбничку "Кінгз".

Хто такий Де'Аарон Фокс

Уродженець Луїзіани, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Сакраменто" під 5-м номером на драфті НБА-2017.

Проводить восьмий сезон поспіль у складі "Кінгз". Учасник Матчу всіх зірок-2023, а в минулому сезоні став лідером регулярного чемпіонату за перехопленнями. 16 листопада встановив персональний рекорд результативності (60 очок). За цей змагальний рік заробить майже 35 млн доларів.

Прізвисько – Swipa – на честь персонажа мультсеріалу "Дора-подорожувальниця". Ще до драфту підписав багаторічний контракт із Nike. Із одноклубником Маліком Монком разом виступав за Університет Кентуккі.