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Крадіжка на 15 мільйонів та стрілянина з поліцейськими: у Нідерландах ув’язнили злочинців

Фото: Засудили грабіжників у Нідерландах (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У нідерландах засудили вісьмох людей, які викрали дорогоцінні метали на суму близько 14,5 млн євро та стріляли в поліцейських в Амстердамі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на AP.

У травні 2021 року в північному передмісті Амстердама грабіжники викрали дорогоцінні метали майже на 15 млн євро. Після чого почалась погоня поліцейьских за зловмисниками, яка закінчилась стріляниною.

П'ятьох грабіжників затримали після перестрілки в селі, ще трьох правоохоронці заарештували пізніше. Один з учасників пограбування був застрелений полісменами.

Зловмисника, який стріляв у поліцейських, засудили до 15 років позбавлення волі. Чоловік, який все спланував та координував також отримав 15 років в'язниці. П'ятеро інших грабіжників були засуджені до тюремного ув'язнення на строк від двох до десяти років.

Правоохоронці досі не знають, де залишилися дорогоцінні метали на чотири мільйони євро.

Раніше ми писали, Нідерланди виділяють Україні новий пакет допомоги на суму 274 млн євро.

Нагадаємо, Німеччина та Нідерланди обіцяють продовжувати надавати військову допомогу Україні.

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