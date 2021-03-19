На КПВВ "Станица Луганская" начали тестировать на COVID выезжающих из ОРЛО

"Сегодня на КПВВ "Станица Луганская" впервые проведено бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения", - говорится в сообщении.

По словам главного врача Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи Светланы Семененко, тестирование позволяет быстро и качественно выявить заболевание COVID-19 для лиц с неподконтрольной территории.

Для обеспечения безопасности распространению заболевания, с лицами, у которых будет выявлен COVID-19, будет заключаться медицинская декларация с местными врачами.

Отмечается, что результат теста человек получает в течение 15 минут с момента взятия анализа.