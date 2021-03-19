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На КПВВ "Станица Луганская" начали тестировать на COVID выезжающих из ОРЛО

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 19 марта, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" начали бесплатно тестировать на коронавирус людей, которые выезжают с временно оккупированных территорий. По состоянию на 15:00, на COVID протестировали 36 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

"Сегодня на КПВВ "Станица Луганская" впервые проведено бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения", - говорится в сообщении.

По словам главного врача Станично-Луганского центра первичной медико-санитарной помощи Светланы Семененко, тестирование позволяет быстро и качественно выявить заболевание COVID-19 для лиц с неподконтрольной территории.

Для обеспечения безопасности распространению заболевания, с лицами, у которых будет выявлен COVID-19, будет заключаться медицинская декларация с местными врачами.

Отмечается, что результат теста человек получает в течение 15 минут с момента взятия анализа.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина оборудует пункты экспресс-тестирования на COVID в КПВВ на оккупированные территории. В них будут делать тесты на антиген.

Кроме того, Кабинет министров разрешил делать экспресс-тесты на КПВВ, чтобы украинцы без COVID сразу не помещались на изоляцию.

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Новости Украины КоронавирусСтаница Луганская
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