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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек

НовостиНедвижимость    02.06.2018 - 10:16
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

По состоянию на утро КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/70; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 0/70.

Также сообщается, что всего за прошлые сутки КПВВ пересекли почти 40 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 8035 человек и 1145 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 9845 человек и 1935 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 7895 человек и 1585 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3680 человек и 890 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 10455 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ на линии соприкосновения перешли на летний режим работы.  

 

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Теги публикации: Донбасс, пограничники, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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