КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек

По состоянию на утро КПВВ работают в штатном режиме
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/70; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 0/70.
Также сообщается, что всего за прошлые сутки КПВВ пересекли почти 40 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:
Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ на линии соприкосновения перешли на летний режим работы.