КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек

По состоянию на утро КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли почти 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/70; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 0/50; "Гнутово" - 0/70.

Также сообщается, что всего за прошлые сутки КПВВ пересекли почти 40 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 8035 человек и 1145 транспортных средств;

"Марьинка" - 9845 человек и 1935 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7895 человек и 1585 транспортных средств;

"Гнутово" - 3680 человек и 890 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10455 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что КПВВ на линии соприкосновения перешли на летний режим работы.