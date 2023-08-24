Козловський та ФК "Рух" передали українським військовим дрони різних типів

Цю допомогу отримають воїни 103-ї та 125-ї бригад ТрО ЗСУ, 24-ї ОМБр імені Короля Данила, 80-ї ДШБ ДШВ, 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ та 7-ї ОШБ, а також прикордонники та розвідники. Їм передали:

- 240 FPV-дронів (бойові);

- 31 Mavic та 1 MATRICE 30Т (розвідувальні);

- антидронову рушницю.:

"Коли ми разом - ми сильні. Коли ми разом - ми можемо зробити набагато більше. Наш благодійний фонд "Рух у майбутнє" поставив собі за мету повсякденно робити все можливе, щоб наближати нашу перемогу", - заявив Григорій Козловський.

Дрони віддадуть військовослужбовцям одразу у руки.

Військові вдячні за допомогу, адже дрони дуже необхідні на передовій. Зокрема, дрон може як допомогти врятувати життя бійця, так і ефективно нищити ворога.

БО "Рух у майбутнє" має пряму комунікацію з військовими підрозділами, іншими благодійними фондами та волонтерськими організаціями. Клуб намагається допомогти всіма доступними методами. І ця допомога не припиниться, а навпаки - лише збільшуватиметься.

"Ми повністю інтегровані у процеси підтримки українській армії. Ця підтримка триває з першого дня війни, і буде тривати з боку нашого клубу до останнього дня війни. Сьогоднішня допомога - це данина вдячності нашим військовим за те, що ми зуміли провести минулий сезон і успішно його завершили", - додав Григорій Козловський.

Нагадаємо, раніше "Рух" передав на потреби 45-ої окремої артилерійської бригади комплектуючі до системи Starlink. Загальна сума допомоги склала понад 800 тисяч гривень.

Взимку 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала інноваційні сучасні дрони. Ці квадрокоптери облаштовані тепловізійними камерами нічного бачення. Серед моделей, які передав ФК "Рух", модифіковані дрони Djimatrice 30 і Djienterprise.

Навесні ФК "Рух" і його засновник Григорій Козловський передали 45 окремій артилерійській бригаді ЗСУ сім квадрокоптерів DJI Mavic 3 та партію з шести безпілотників "Мара".