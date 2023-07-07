Козловський: чергова допомога ФК "Рух" для ЗСУ відправлена на передову

Нещодавно ФК "Рух" та його засновник - бізнесмен ГРигорій Козловський - передали до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного комплект обладнання для навчальної кімнати аеророзвідки. До комплекту допомоги увійшли лед-панелі, сенсорний стіл, мультитач-панель та потужні ноутбуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Козловського.

Крім цього, "Рух" передав на потреби 45-ої окремої артилерійської бригади комплектуючі до системи Starlink. Загальна сума допомоги склала понад 800 тисяч гривень.

Варто зазначити, що взимку 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала інноваційні сучасні дрони. Ці квадрокоптери облаштовані тепловізійними камерами нічного бачення. Серед моделей, які передав футбольний клуб "Рух", модифіковані дрони Djimatrice 30 і Djienterprise.

Навесні ФК "Рух" і його засновник Григорій Козловський передали 45 окремій артилерійській бригаді ЗСУ сім квадрокоптерів DJI Mavic 3 та партію з шести безпілотників "Мара".

"Ми повністю інтегровані у процеси підтримки українській армії. Ця підтримка триває з першого дня війни, і буде тривати з боку нашого клубу до останнього дня війни. Сьогоднішня допомога - данина вдячності нашим військовим за те, що ми зуміли провести минулий сезон і успішно його завершили", - зазначив Ігор Дедишин, генеральний директор ФК "Рух".

Також завдяки донатам під час організованого ФК "Рух" благодійного матчу зірок "Віримо в ЗСУ", який відбувся в листопаді, українські військові отримали термобілизну. Ії отримали воїни 5 окремого штурмового полку ЗСУ, 24 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та військові в Бахмуті.

"Вдячний нашим захисникам, які не просто захищають країну, а й підказують нам, волонтерам, які речі потрібно робити, куди наші зусилля потрібно направляти. Регулярно співпрацюємо із 45-ою бригадою ЗСУ, розуміємо їхні потреби та маємо хороший діалог. Щиро вірю, що такими своїми вчинками ми наближаємо день нашої спільної перемоги", - додав Григорій Козловський.

У свою чергу керівництво та особовий склад Національної академії сухопутних військ в знак подяки нагородили Григорія Козловського, Ігоря Дедишина та футбольний клуб "Рух" грамотами-подяками за постійну допомогу та підтримку Збройних сил України.