ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кожен сьомий виклик. У поліції назвали цифри ДТП в Україні, вказавши на важливий момент

Україна, Середа 22 листопада 2023 15:09
UA EN RU
Кожен сьомий виклик. У поліції назвали цифри ДТП в Україні, вказавши на важливий момент Фото: до полудня 22 листопада в Україні вже сталися 46 аварій на дорогах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на 12:00 у середу, 22 листопада, через погіршення погоди, в Україні сталося вже 46 ДТП. Враховуючи загальну кількість викликів поліції, кожен сьомий був через аварію.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, пише РБК-Україна з посиланням на з посиланням на Патрульну поліцію.

"Станом на 12:00 зареєстровано: на території України всього викликів 356, з яких 46 повідомлень щодо ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 3 особи загинуло та 57 травмовано", - розповів він.

Важливий момент

За словами Білошицького, замінити літню гуму на зимову встигають не всі свідомі водії, а деякі свідомо цього не роблять.

"Серед 5 автівок на слизькій дорозі, один водій на авто з лисою/літньою гумою може спричинити як мінімум ДТП з механічними пошкодженнями, як максимум - забрати життя та здоров'я в усіх учасників дорожнього руху, що рухаються тією ж дорогою", - констатував він.

Ситуація у Києві

У Києві в середу, 22 листопада, очікується мокрий сніг та місцями ожеледиця. Столичних водіїв ще вранці просили не виїжджати на дороги без потреби. Причому, зважаючи на прогнози синоптиків, негода посилиться. Зокрема, в Києві попередили про мокрий сніг і ожеледицю завтра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП полиция
NEWS
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію