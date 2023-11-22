Кожен сьомий виклик. У поліції назвали цифри ДТП в Україні, вказавши на важливий момент

За даними на 12:00 у середу, 22 листопада, через погіршення погоди, в Україні сталося вже 46 ДТП. Враховуючи загальну кількість викликів поліції, кожен сьомий був через аварію.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, пише РБК-Україна з посиланням на з посиланням на Патрульну поліцію .

"Станом на 12:00 зареєстровано: на території України всього викликів 356, з яких 46 повідомлень щодо ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 3 особи загинуло та 57 травмовано", - розповів він.

Важливий момент

За словами Білошицького, замінити літню гуму на зимову встигають не всі свідомі водії, а деякі свідомо цього не роблять.

"Серед 5 автівок на слизькій дорозі, один водій на авто з лисою/літньою гумою може спричинити як мінімум ДТП з механічними пошкодженнями, як максимум - забрати життя та здоров'я в усіх учасників дорожнього руху, що рухаються тією ж дорогою", - констатував він.

Ситуація у Києві

У Києві в середу, 22 листопада, очікується мокрий сніг та місцями ожеледиця. Столичних водіїв ще вранці просили не виїжджати на дороги без потреби. Причому, зважаючи на прогнози синоптиків, негода посилиться. Зокрема, в Києві попередили про мокрий сніг і ожеледицю завтра.