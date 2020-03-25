Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы МВД Антона Геращенко.

По его словам, Кожара задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве.

"Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", - отметил Геращенко.

Задержание Кожары связано с тем, что в ночь на 22 февраля в его доме был обнаружен бывший гендиректор канала "Интер" Сергей Старицкий с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра. Кожара и его супруга утверждают, что Старицкий покончил жизнь самоубийством.

"Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала "Интер" и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", - добавил Геращенко.

По данным юридической компании "Миллер", правоохранители остановили Кожару на дороге и вручили подозрение в убийстве. У следствия есть трое суток, чтобы суд избрал ему меру пресечения.

Как ранее писало РБК-Украина, полиция Киевской области расследовала гибель Старицкого как самоубийство. Изначально сообщалось, что жительница села Чайки (предположительно супруга Кожары) сообщила о самоубийстве гостя. На месте полиция обнаружила бывшего гендиректора "Интера" с огнестрельным ранением головы. В качестве вещественного доказательства изъяли пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. Сам Кожара и его супруга в момент выстрела якобы находились в других комнатах.

Кожара был министром иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014 в правительстве Николая Азарова. Во время своей работы также был 19-м главой ОБСЕ.