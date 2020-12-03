Койки для COVID заполнены более чем на 50% лишь в трети регионов Украины

В Украине остались лишь восемь регионов, где больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 50%. В среднем по стране заполнены 47,5% таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая напряженная ситуация с заполненностью кроватей наблюдается в Николаевской (64,6% заняты), Черниговской (59,6%) и Запорожской (58,8%) областях.

Всего в стране введено уже 58 532 кроватей для лечения COVID-19.

При этом в Украине наблюдается небольшой рост динамики заболеваемости. По состоянию на 3 декабря этот показатель составляет 496,9 на 100 тысяч населения при норме 40. Это на 4,7 выше, чем днем ранее.

Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской (1040,4), Черкасской (759,7), Киевской (734,1), Запорожской (722,3) и Черниговской (716,5) областях. В Киеве он составляет 680,4.

Напомним, в Украине вторые сутки подряд фиксируют положительную динамику распространения коронавируса. Так, за вчера заразились почти 14,5 тысячи человек, выздоровели - 15 372.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин выходного дня в Украине позволил уменьшить количество заболевших COVID-19.