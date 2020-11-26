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Койки для больных COVID-19: в Минздраве назвали регионы с напряженной ситуацией

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине отведено на лечение зараженных коронавирусом 57 446 коек. В Минздраве назвали регионы, где напряженная ситуация с кроватями.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, министерство знает, как решить проблему в этих регионах.

"Да, у нас есть проблемы, очень напряженная ситуация в Киеве, напряженная ситуация в Черкасской области, в Одессе, в Сумской области", - отметил он.

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Ранее РБК-Украина писало, что в Кабмине прогнозируют выход на плато по заболеваемости COVID-19 в начале декабря.

Также сообщалось, что правительство рассматривает возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники.

По информации источников РБК-Украина, в Офисе президента обсуждают дату введения локдауна в стране, однако конкретики пока нет.

Министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение в Украине жесткого карантина для того, чтобы разорвать цепь передачи болезни. Он отмечал, что введение локдауна в первую очередь будет зависеть от эпидситуации.

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