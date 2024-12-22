У Ковелі п'яний працівник ТЦК врізався в авто з дітьми: що йому загрожує

"Ковельський РТЦК та СП підтверджує факт дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця установи, що сталася внаслідок керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, ніхто з учасників інциденту не постраждав", - йдеться у повідомленні.

У дописі сказано, що факт ДТП був зафіксований працівниками поліції, а винуватця буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Зокрема, передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетверезому стані. Крім того, військовослужбовець понесене дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни.