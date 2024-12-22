У Ковелі п'яний працівник ТЦК врізався в авто з дітьми: що йому загрожує
Сьогодні у мережі з'явилось відео, на якому п'яний працівник Ковельського РТЦК та СП спричинив ДТП, врізавшись в авто з дітьми. На інцидент вже офіційно відреагували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Facebook Волинського обласного ТЦК та СП.
"Ковельський РТЦК та СП підтверджує факт дорожньо-транспортної пригоди за участю військовослужбовця установи, що сталася внаслідок керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. На щастя, ніхто з учасників інциденту не постраждав", - йдеться у повідомленні.
У дописі сказано, що факт ДТП був зафіксований працівниками поліції, а винуватця буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства.
Зокрема, передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетверезому стані. Крім того, військовослужбовець понесене дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни.
Нагадаємо, у жовтні під Хмельницьким працівник ТЦК будучи на автомобілі збив пішохода, який перетинав дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. За даними РБК, учасники інциденту були колегами, оскільки обидва працювали в ТЦК.
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