В Кот-д'Ивуаре разбился французский военный вертолет, погиб пилот

В результате крушения французского военного вертолета, пострадал один военный

В Кот-д'Ивуар разбился вертолет Gazelle вооруженных сил Франции во время учений, в результате чего погиб пилот, еще один военный ранен. Об этом сообщает BFMTV.

Как сообщается, пилот вертолета погиб от полученных травм во вторник, 11 июля, в результате аварии вертолета. Им был 25-летний лейтенант Александр Арно.

Еще один военнослужащий получил серьезные повреждения, сейчас за его жизнь борются медики.

Сообщается, что вертолет разбился во время тренировочного полета, осуществляемого в рамках тренировок вооруженных сил Франции и Кот-д'Ивуара, на расстоянии 20 км от города Абиджан на юге страны.

Как отмечается, причины падения самолета устанавливаются.

Напомним, что сегодня, 11 июля, в Польше возле города Ополе за 30 метров от жилого дома разбился вертолет, в результате чего погибли двое людей, третий - попал в больницу с серьезными травмами.