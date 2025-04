Костюк перемогла росіянку на "тисячнику" в Мадриді: партія під нуль та чергова диво-подача українки (відео)

Мадрид, WTA 1000, 1/16 фіналу

Марта Костюк – Вероніка Кудермєтова – 6:0, 4:6, 6:4

Костюк, яка скотилася у світовому рейтингу на 36-те місце, втретє в кар'єрі грала з росіянкою Веронікою Кудермєтовою (№52 WTA). До цього українка двічі поступалась суперниці. І от нарешті зламала неприємну традицію.

Перший сет вітчизняна тенісистка взяла легко й невимушено – 6:0. Цей "бублик" став для неї ювілейним – десятим у кар'єрі на рівні Туру і другим у нинішньому сезоні. Яскравим моментом партії стала фантастична подача навиліт від Марти, яка, здається, здивувала навіть саму українку.

LMFAO ace of the year by Marta incredible pic.twitter.com/URzDfbQrYv