Костюк перемогла росіянку на "тисячнику" в Мадриді: партія під нуль та чергова диво-подача українки (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Мадрид, WTA 1000, 1/16 фіналу

Марта Костюк – Вероніка Кудермєтова – 6:0, 4:6, 6:4

Костюк, яка скотилася у світовому рейтингу на 36-те місце, втретє в кар'єрі грала з росіянкою Веронікою Кудермєтовою (№52 WTA). До цього українка двічі поступалась суперниці. І от нарешті зламала неприємну традицію.

Перший сет вітчизняна тенісистка взяла легко й невимушено – 6:0. Цей "бублик" став для неї ювілейним – десятим у кар'єрі на рівні Туру і другим у нинішньому сезоні. Яскравим моментом партії стала фантастична подача навиліт від Марти, яка, здається, здивувала навіть саму українку.

LMFAO ace of the year by Marta incredible pic.twitter.com/URzDfbQrYv — Owen (@kostekcanu) April 27, 2025

У другому ігровому відрізку Костюк вела – 3:1, однак втратила перевагу. Доля поєдинку вирішилася у третьому сеті. За рахунку 4:3 на користь українки суперниці обмінялися брейками, а в 10-му геймі Марта реалізувала матчбол на прийомі.

У наступному раунді мадридського турніру Костюк зіграє проти переможниці зустрічі між Софією Кенін з США (№32 WTA) та "нейтралкою" Анастасією Потаповою (№32 WTA). Це буде третя спроба українки дістатися чвертьфіналу на турнірах рівня WTA 1000.

Костюк стала другою українкою, яка пробилася до 1/8 фіналу мадридського "тисячника". Напередодні це зробила Юлія Струдубцева, яка перемогла іншу росіянку – Людмилу Самсонову. Сьогодні, 27 квітня, свій матч 1/16 фіналу проведе Еліна Світоліна, яка не раніше 21:00 за Києвом вийде на корт проти 11-ї в світі Єлени Рибакіної з Казахстану.