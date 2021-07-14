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Коста-Рика получила от США 500 тысяч доз вакцины Pfizer

Автор: Дмитрий Кузнецов

Коста-Рика получила 500 тысяч доз вакцины Pfizer от коронавируса, выделенных правительством США. В стране первую прививку получили около 35%, а две - 16% населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы доставили 500 тысяч доз вакцины Pfizer нашим друзьям и партнерам в Коста-Рике. Я горжусь, что теперь мы можем поставлять вакцины для поддержки жителей Коста-Рики и спасения жизней", - написал он в своем Twitter.

Вакцинация от коронавируса в Коста-Рике началась в конце 2020 года. В стране одобрены две вакцины - Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. С начала прививочной кампании один укол получили около 35% жителей. Полностью вакцинировано в стране 16% населения.

Напомним, ранее США обнародовали план распределения 55 млн из 80 млн доз вакцин от коронавируса, которые американский президент Джо Байден пообещал выделить до конца июня для борьбы с COVID-19 в мире. В списке есть и Украина.

Отметим, Байден ранее заявлял, что США станут "арсеналом вакцин" от коронавируса для нуждающихся стран.

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Соединенные Штаты АмерикиВакцинаКоста-Рика