Коста-Рика получила от США 500 тысяч доз вакцины Pfizer

Коста-Рика получила 500 тысяч доз вакцины Pfizer от коронавируса, выделенных правительством США. В стране первую прививку получили около 35%, а две - 16% населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы доставили 500 тысяч доз вакцины Pfizer нашим друзьям и партнерам в Коста-Рике. Я горжусь, что теперь мы можем поставлять вакцины для поддержки жителей Коста-Рики и спасения жизней", - написал он в своем Twitter.

Вакцинация от коронавируса в Коста-Рике началась в конце 2020 года. В стране одобрены две вакцины - Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. С начала прививочной кампании один укол получили около 35% жителей. Полностью вакцинировано в стране 16% населения.