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В Косово осудили 8 человек за заговор с целью убийства президента и премьера

Новости » Общество     22.01.2020 - 21:13
В Косово осудили 8 человек за заговор с целью убийства президента и премьера
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Суд приговорил мужчин к срокам от 2 до 12 лет заключения

Суд в Косово объявил приговоры восьмерым этническим албанцам, которых признали виновными в покушении на убийство бывшего политика и планировании убийства президента и премьер-министра страны в 2017 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Evropa de Lire.

Как отмечается, суд приговорил мужчин к срокам от двух до 12 лет, указав, что их целью было "серьезно дестабилизировать или уничтожить политические, экономические, конституционные социальные структуры" Косово.

В обвинении на 70 страницах отмечалось, что группа стремилась достичь своих целей, убив нынешних и бывших высокопоставленных чиновников, считая их предателями.

Восемь осужденных были частью группы, известной как "Народное око". Президент Хашим Тачи и суд признали ее террористической организацией.

Один из осужденных, Мурат Джашари, получил десять лет ареста за покушение, в результате которого на пороге собственного дома в марте 2017 года был ранен бывший политик и известный юрист Азем Влласі.

В списке целей злоумышленников были также Хашим Тачи, бывший премьер-министр Иса Мустафа, а также религиозные лидеры, бизнесмены и журналисты.

Адвокаты осужденных заявили, что обжалуют приговоры.

Напомним, 20 января президент Косово Хашим Тачи выдвинул кандидатуру Альбина Курти на должность следующего премьер-министра страны. В Альбина Курти есть 15 дней, чтобы сформировать новый кабинет министров.

Кроме того, немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила об открытии воздушного маршрута между столицами Сербии и Косово. Прямой рейс Белград - Приштина будет восстановлено через двадцать лет после окончания войны.

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