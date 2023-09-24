У Косово напали на поліцейських. Прем'єр оголосив спецоперацію

Демонструючи фотографії на пресконференції після засідання Ради безпеки Косова, Курті сказав, що навколо монастиря в Баньске знаходяться озброєні до зубів люди з військовою технікою в масках, які, за його словами, стоять за нападом на косовську поліцію.

"Є щонайменше 30 озброєних до зубів людей, професіоналів, військових або поліцейських, які перебувають в оточенні наших сил поліції, і яких я закликаю здатися нашим органам безпеки", - пояснив він.

Прем'єр зазначив, що організовані злочинні угруповання атакують Косово за політичної, фінансової та матеріально-технічної підтримки Сербії.

Затримання правопорушників

Ситуація у Косові

У північних муніципалітетах країни проживає близько 50 тисяч етнічних сербів. Наприкінці весни там пройшли проміжні вибори мерів. Місцеві серби проігнорували їх, тож перемогу здобули етнічні албанці. Це призвело до масових заворушень та зіткнень із поліцією Косова.

Додамо, що після цього президент Сербії наказав армії терміново висуватись у бік Косова. НАТО направила до регіону миротворців, проте близько сотні військовослужбовців Альянсу було поранено. Згодом кількість військовослужбовців НАТО в регіоні збільшила до 4500 осіб.

Нагадаємо також, що прем'єр-міністр Косово Альбін Курті назвав умови для проведення перевиборів, щоб знизити напругу в регіоні, а також заявив у серпні, що влада зменшить на 25% кількість поліції в регіоні для деескалації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.