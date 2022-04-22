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В "космической столице" России произошел масштабный пожар

Фото: в "космической столице" России произошел масштабный пожар (скриншот)
Автор: Сергей Пышкин

В подмосковном городе Королев произошел масштабный пожар в одном из зданий промышленной зоны. По официальной версии, якобы, загорелась крыша здания где проводились определенные работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание M24.

По словам заместителя директора "Королевского центра безопасности и гражданской обороны населения" Александра Потатуева, пожар уже был ликвидирован, никто не пострадал.

Официальная информация о пожаре появилась лишь после того, как в сети начали массово распространяться видеоролики, подтверждающие инцидент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера в стране-оккупанта горело здание Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны РФ.

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