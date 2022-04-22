В "космической столице" России произошел масштабный пожар
В подмосковном городе Королев произошел масштабный пожар в одном из зданий промышленной зоны. По официальной версии, якобы, загорелась крыша здания где проводились определенные работы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание M24.
По словам заместителя директора "Королевского центра безопасности и гражданской обороны населения" Александра Потатуева, пожар уже был ликвидирован, никто не пострадал.
Официальная информация о пожаре появилась лишь после того, как в сети начали массово распространяться видеоролики, подтверждающие инцидент.
#Пожар #Королев #Россия— MB (@MB31357662) April 22, 2022
В подмосковном Королеве что-то сильно горит!
Что именно, пока не уточняется, но дым виден издалека! pic.twitter.com/aG26WRQds5
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера в стране-оккупанта горело здание Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны РФ.
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