"Косить" людей за 48 годин. У ДР Конго фіксують спалах невідомої хвороби

У Демократичній Республіці Конго фіксують спалах невідомої хвороби, яка вже забрала 53 життя. З січня зафіксовано 419 випадків цього захворювання. Інтервал між появою симптомів і смертю переважно становить 48 годин.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на News sky.
Представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Африці повідомило, що перший випадок невідомого захворювання виявили в місті Болоко на північному заході країни. Його зафіксували 21 січня цьогоріч.
Лікарі заявили, що троє дітей з'їли кажана і померли від симптомів геморагічної лихоманки. Медичний директор лікарні Бікоро Серж Нгалебато тоді наголосив, що ситуація "викликає занепокоєння".
Відомо, що хвороба має схожі симптоми до грипу: лихоманка, головний біль, кашель та анемія.
9 лютого стався другий спалах загадкової хвороби в місті Бомате. Тоді відібрали зразки у 13 пацієнтів і відправили на тестування до Національного інституту біомедичних досліджень у столиці ДРК Кіншасі.
Дослідження показало негативні результати на лихоманку Ебола чи іншу поширену геморагічну лихоманку, як-от Марбург. У деяких пацієнтів виявили малярію.
Торік в іншій частині Конго також поширювалася невідома грипоподібна хвороба, яка вбила десятки людей. Тривалий час її вважали малярією.
Додамо, що фахівці стурбовані можливістю передачі хвороб від тварин людям, особливо у регіонах, де місцеві харчуються дикими тваринами. За даними ВООЗ 2022-го року, за останнє десятиліття в Африці кількість таких спалахів збільшилась на 60%.
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