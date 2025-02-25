"Косить" людей за 48 годин. У ДР Конго фіксують спалах невідомої хвороби

Спалах нової хвороби

Представництво Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Африці повідомило, що перший випадок невідомого захворювання виявили в місті Болоко на північному заході країни. Його зафіксували 21 січня цьогоріч.

Лікарі заявили, що троє дітей з'їли кажана і померли від симптомів геморагічної лихоманки. Медичний директор лікарні Бікоро Серж Нгалебато тоді наголосив, що ситуація "викликає занепокоєння".

Відомо, що хвороба має схожі симптоми до грипу: лихоманка, головний біль, кашель та анемія.

Поширення недуги

9 лютого стався другий спалах загадкової хвороби в місті Бомате. Тоді відібрали зразки у 13 пацієнтів і відправили на тестування до Національного інституту біомедичних досліджень у столиці ДРК Кіншасі.

Дослідження показало негативні результати на лихоманку Ебола чи іншу поширену геморагічну лихоманку, як-от Марбург. У деяких пацієнтів виявили малярію.

Торік в іншій частині Конго також поширювалася невідома грипоподібна хвороба, яка вбила десятки людей. Тривалий час її вважали малярією.

Додамо, що фахівці стурбовані можливістю передачі хвороб від тварин людям, особливо у регіонах, де місцеві харчуються дикими тваринами. За даними ВООЗ 2022-го року, за останнє десятиліття в Африці кількість таких спалахів збільшилась на 60%.