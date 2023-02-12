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"Кошмарив" ЗСУ на Донбасі. Пілоти БПЛА яскраво розправилися з гранатометом росіян

Фото: ЗСУ знищили російський гранатомет на Донбасі (ілюстрація/facebook pressjfo news)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили ворожий гранатомет, який не залишав у спокою бійців на Донецькому напрямку. Одного влучання було достатньо, щоб знищити СПГ росіян разом з боєкомплектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

"Пілоти БПЛА 501 окремого батальйону морської піхоти ювелірно відправили за російським кораблем ворожий розрахунок СПГ в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за даними на ранок неділі, 12 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 900 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 137 780 військових. Також ЗСУ збили літак та 10 БПЛА.

Зокрема, увечері в суботу, 11 лютого, російські війська атакували критичну інфраструктуру України дронами на південно-східному напрямку. ЗСУ вдалося знищити чотири "шахеди" та БПЛА "Орлан-10".

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