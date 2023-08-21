"Кошмарить бандосів". Пригожин записав відеозвернення нібито з Африки

За його словами, зараз ПВК "Вагнера" робить "Росію ще більшою на всіх континентах, а Африку ще більш вільною", а також "кошмарить ІДІЛ, „Аль-Каїду“ та інших бандосів".

Він також зазначив, що його угруповання продовжує набір нових бойовиків для виконання завдань, які були поставлені і за якими воно дало обіцянки, що впорається.

Пригожин не уточнив, в якій саме країні він перебуває і які завдання виконує ПВК "Вагнера".

Бойовики ПВК "Вагнера" залишають Білорусь через відсутність заробітку

Білоруське підпілля зафіксувало зменшення терористів із ПВК "Вагнера" на території країни з 5,8 тисяч до 4,4 тисяч осіб.

Причиною від'їзду з країни є відсутність фінансування з боку РФ. Тому частина найманців підписала контракт і відбула країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти до інших терористичних структур, або взагалі звільнитися.