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"Кошмарить бандосів". Пригожин записав відеозвернення нібито з Африки

Фото: Євген Пригожин (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин записав відеозвернення нібито з однієї з африканських країн і заявив про те, що продовжує набір бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Пригожина.

За його словами, зараз ПВК "Вагнера" робить "Росію ще більшою на всіх континентах, а Африку ще більш вільною", а також "кошмарить ІДІЛ, „Аль-Каїду“ та інших бандосів".

Він також зазначив, що його угруповання продовжує набір нових бойовиків для виконання завдань, які були поставлені і за якими воно дало обіцянки, що впорається.

Пригожин не уточнив, в якій саме країні він перебуває і які завдання виконує ПВК "Вагнера".

Бойовики ПВК "Вагнера" залишають Білорусь через відсутність заробітку

Білоруське підпілля зафіксувало зменшення терористів із ПВК "Вагнера" на території країни з 5,8 тисяч до 4,4 тисяч осіб.

Причиною від'їзду з країни є відсутність фінансування з боку РФ. Тому частина найманців підписала контракт і відбула країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти до інших терористичних структур, або взагалі звільнитися.

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ПВК ВагнераЄвген Пригожин