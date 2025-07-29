"Кортизоловий коктейль": дієтолог розкрив шокуючу правду про модний напій зі соцмереж

У світі соціальних мереж постійно з'являються нові тренди, що обіцяють легке рішення складних проблем. Одним із таких є так званий "кортизоловий коктейль", який активно просувають "інфлюєнсери".

Чи справді такий напій допомогає впоратися зі стресом, розповідає РБК-Україна з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що таке кортизоловий коктейль?

Інфлюенсери стверджують, що цей напій допомагає їм краще спати, почуватися спокійніше і прокидатися бадьорими. Його пропагують як засіб для релаксації та природної підтримки нервової системи, а назва походить від відомого гормону стресу кортизолу.

Зазвичай цей напій являє собою суміш магнієвого порошку, кокосової води та цитрусового соку. Іноді для смаку додають ще рожеву гімалайську сіль або газовану воду.

Чи допомогає такий коктейль від стресу?

Важливо зазначити, що немає жодних наукових доказів, що підтверджують пряму користь цього коктейлю для зняття стресу як комплексного напою. Однак, окремі інгредієнти дійсно мають певний підтверджений позитивний ефект на організм.

Магній

Це справді важливий мінерал, який відповідає за сотні біохімічних процесів в організмі. Коли ми переживаємо стресові епізоди, організм швидше використовує та виснажує запаси магнію, а також швидше виводить його з сечею. Тому поповнення рівня магнію є корисним.

Дослідження 2020 року виявило, що магній знижує підвищений рівень кортизолу, особливо у людей, які мають дефіцит цього мікроелементу. У такому випадку людям дійсно корисно приймати дієтичні добавки з магнієм, але його кількість у коктейлі, ймовірно, буде мінімальною.

Цитрусовий сік (Вітамін С)

Він важливий для підтримки реакції на стрес та забезпечення оптимальної функції надниркових залоз, які відповідають за вироблення гормонів стресу, як адреналін і кортизол. Надниркові залози швидко використовують вітамін С, тому важливо забезпечити його достатній рівень.

Проте, дослідження, які повідомляють про користь вітаміну С у лікуванні симптомів, пов'язаних зі стресом, зазвичай використовують високі дози аскорбінової кислоти (вітаміну С у добавках), а не природні джерела вітаміну. Отже, мінімальна кількість вітаміну С, як і магнію, у коктейлі, найімовірніше, не матиме значущої користі.

Кокосова вода

Вона містить певну кількість електролітів, зокрема калію, який може сприяти відновленню електролітного балансу, потенційно сприяючи зниженню рівня кортизолу. Разом з тим, дієтолог Оксана Скиталінська підкреслює, що ефект буде мінімальним.

Чому "кортизоловий коктейль" може зашкодити?

Регулярне вживання "кортизолового коктейлю" потенційно може зумовлювати небажані ефекти, включаючи порушення сну та підвищення рівня цукру в крові.

Стрибки цукру

Цукри з апельсинового соку швидко всмоктуються в кров, а стрибок рівня глюкози призводить до подальшого падіння, оскільки організм виділяє інсулін. Через такі коливання рівня цукру в крові людина може відчувати лихоманку, неспокій і мати труднощі із засинанням. Поганий сон, своєю чергою, підвищує рівень кортизолу наступного дня. Тому такий коктейль рекомендують вживати не перед сном, а протягом дня разом з їжею, щоб пом'якшити вплив цукру.

На думку дієтологів, цей напій, найімовірніше, не допоможе суттєво у нейтралізації наслідків стресу. Він містить невелику кількість активних поживних речовин, тож його ефективність очікувано низька. Позитивний ефект від вживання напою найчастіше пов’язаний з ефектом плацебо.