Кортеж кандидата у віце-президенти США потрапив у ДТП

Автомобілі з кортежу кандидата у віце-президенти США Тіма Волза потрапили у ДТП під час поїздки на передвиборчий захід у Мілуокі, штат Вісконсін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Під час зіткнення автомобілю з журналістами, в одного з репортерів була зламана рука. Інші працівники ЗМІ, що їхали з Волзом, отримали подряпини й синці, а ще один журналіст отримав струс мозку.
Після зупинки, репортерів і співробітників пересадили до нових мікроавтобусів, і вони продовжили рух. Причина аварії офіційно незрозуміла.
Зазначається, що автомобіль, де перебував Волз, не потрапив в аварію і продовжив рух до запланованого передвиборчого заходу.
У понеділок, 2 вересня, Волз зустрівся з місцевими лідерами в Міннесоті. Далі його кортеж попрямував до Вісконсину, де політик мав виступити з промовою на фестивалі праці, організованому Трудовою радою району Мілуокі.
На початку серпня чинний віце-президент США Камала Гарріс була обрана кандидатом у президенти від Демократичної партії. На з'їзді її кандидатуру підтримали 99% членів політсили.
Наприкінці серпня під час з'їзду в Чикаго, губернатора Міннесоти Тім Волза було офіційно номіновано на пост віце-президента США від Демократичної партії.
Гарріс обрала Волза на таку посаду через його послужний список та біографію.
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