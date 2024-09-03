Кортеж кандидата у віце-президенти США потрапив у ДТП

Автомобілі з кортежу кандидата у віце-президенти США Тіма Волза потрапили у ДТП під час поїздки на передвиборчий захід у Мілуокі, штат Вісконсін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Під час зіткнення автомобілю з журналістами, в одного з репортерів була зламана рука. Інші працівники ЗМІ, що їхали з Волзом, отримали подряпини й синці, а ще один журналіст отримав струс мозку.

Після зупинки, репортерів і співробітників пересадили до нових мікроавтобусів, і вони продовжили рух. Причина аварії офіційно незрозуміла.

Зазначається, що автомобіль, де перебував Волз, не потрапив в аварію і продовжив рух до запланованого передвиборчого заходу.

У понеділок, 2 вересня, Волз зустрівся з місцевими лідерами в Міннесоті. Далі його кортеж попрямував до Вісконсину, де політик мав виступити з промовою на фестивалі праці, організованому Трудовою радою району Мілуокі.