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Кортеж кандидата у віце-президенти США потрапив у ДТП

Вівторок 03 вересня 2024 01:47
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Кортеж кандидата у віце-президенти США потрапив у ДТП Фото: кандидат у віце-президенти США Тім Волз (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Автомобілі з кортежу кандидата у віце-президенти США Тіма Волза потрапили у ДТП під час поїздки на передвиборчий захід у Мілуокі, штат Вісконсін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Під час зіткнення автомобілю з журналістами, в одного з репортерів була зламана рука. Інші працівники ЗМІ, що їхали з Волзом, отримали подряпини й синці, а ще один журналіст отримав струс мозку.

Після зупинки, репортерів і співробітників пересадили до нових мікроавтобусів, і вони продовжили рух. Причина аварії офіційно незрозуміла.

Зазначається, що автомобіль, де перебував Волз, не потрапив в аварію і продовжив рух до запланованого передвиборчого заходу.

У понеділок, 2 вересня, Волз зустрівся з місцевими лідерами в Міннесоті. Далі його кортеж попрямував до Вісконсину, де політик мав виступити з промовою на фестивалі праці, організованому Трудовою радою району Мілуокі.

Кандидати від Демократичної партії

На початку серпня чинний віце-президент США Камала Гарріс була обрана кандидатом у президенти від Демократичної партії. На з'їзді її кандидатуру підтримали 99% членів політсили.

Наприкінці серпня під час з'їзду в Чикаго, губернатора Міннесоти Тім Волза було офіційно номіновано на пост віце-президента США від Демократичної партії.

Гарріс обрала Волза на таку посаду через його послужний список та біографію.

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