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Кортеж екс-кандидата у президенти Туреччини потрапив у ДТП: є постраждалі

Фото: Кемаль Киличдароглу (Gett yImages)
Автор: Наталія Юрченко

Кортеж колишнього кандидата у президенти Туреччини Кемаля Киличдароглу потрапив у ДТП 5 серпня. Внаслідок аварії є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Gazete Pencere.

Аварія сталася у регіоні Ерзінджан. Відомо, що у ДТП потрапили сім машин та мікроавтобус з журналістами.

За даними турецьких ЗМІ, постраждали чотири особи, з них двоє журналістів. Чи постраждав сам Киличдароглу - поки невідомо.

Довідка. Кемаль Киличдароглу був кандидатом на пост президента Туреччини від об'єднаної опозиції. Проте Киличдароглу так і не здобув перемогу. Його суперник чинний президент Реджеп Таїп Ердоган обігнав опонента лише на 4%.

Нагадаємо, 30 липня у Туреччині зіштовхнулися туристичний мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинув водій та гід - громадянка України.

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