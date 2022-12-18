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Короткий шлях може вбити. Українців закликали не ходити і не їздити лісосмугами

Фото: у ДСНС закликали не ходити і не їздити лісосмугами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У ДСНС нагадали, чому небезпечно використовувати польові та лісові дороги, рухаючись пішки, чи на транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

У деокупованих регіонах поля, лісосмуги та інші території, позбавлені забудови, зберігають у собі досі безліч ворожих мін і боєприпасів, що не розірвалися.

Співробітники ДСНС щодня проводять розмінування лісів та сільгоспугідь, але на завершення цього процесу знадобляться багато років.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні. Правоохоронці шукали їх за допомогою безпілотника, але виявили мертвими.

Також нагадаємо, нещодавно на міні на Харківщині підірвався рятувальник. До цього троє рятувальників підірвалися під час розмінування.

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