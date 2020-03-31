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Коронавирусом заразился еще один житель Хмельницкой области

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 09:05
Коронавирусом заразился еще один житель Хмельницкой области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области есть еще одно подозрение на коронавирус

В Хмельницкой области количество зараженных коронавирусом выросло до 3. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой ОГА.

Вместе с тем, в области есть еще одно подозрение на коронавирус.

"Хмельницкая ОГА информирует: по состоянию на 8:00 31 марта в Хмельницкой области 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, подозрений на коронавирус - 1", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о двух зараженных Covid-19 в области.

Напомним, количество больных коронавирусом в Украине выросло до 548 человек. Только за последние сутки подтвердились 62 новых случая. Новые заражения фиксируются в Сумской, Львовской, Донецкой, Ивано-Франковской и Одесской областях. В Киевской области за выходные скончались двое мужчин в возрасте 47 и 49 лет.

В частности, в Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом. На данный момент в больнице работает 10 врачей и 15 медсестер.

Также Кабинет министров Украины в воскресенье, 29 марта, принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

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