ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Коронавирусом заразился еще один нардеп

Киев, Четверг 13 августа 2020 00:35
Коронавирусом заразился еще один нардеп
Фото: Роман Грищук (facebook.com/romagrishchuk)
Автор: Инна Собора

COVID-19 подтвердили у Романа Грищука

Коронавирус подтвердили у народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука. 12 августа тест ПЦР дал положительный результат.

Об этом сообщила его жена Анна Гресь в своем Facebook.

По ее словам, они вместе с мужем заразились коронавирусной инфекцией.

"Беда не приходит одна. С ночи у меня была температура 37,7 и ломота в теле.
Утром сделали тест ПЦР. Два положительных. У нас с Грищук Рома covid", - написала жена нардепа.

Ранее сообщалось, что народный депутат фракции "Слуги народа" и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заразился коронавирусом.

Кроме того, заместитель главы Офиса простых решений и результатов, который возглавляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, Александр Ольшанский недавно также заразился коронавирусом.

Напомним, 23 июня председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусом с начала пандемии переболели 15-17 народных депутатов Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Слуга народаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь