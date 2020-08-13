Коронавирусом заразился еще один нардеп

Фото: Роман Грищук (facebook.com/romagrishchuk)

COVID-19 подтвердили у Романа Грищука

Коронавирус подтвердили у народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука. 12 августа тест ПЦР дал положительный результат.

Об этом сообщила его жена Анна Гресь в своем Facebook.

По ее словам, они вместе с мужем заразились коронавирусной инфекцией.

"Беда не приходит одна. С ночи у меня была температура 37,7 и ломота в теле.

Утром сделали тест ПЦР. Два положительных. У нас с Грищук Рома covid", - написала жена нардепа.

Ранее сообщалось, что народный депутат фракции "Слуги народа" и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заразился коронавирусом.

Кроме того, заместитель главы Офиса простых решений и результатов, который возглавляет бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, Александр Ольшанский недавно также заразился коронавирусом.

Напомним, 23 июня председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что коронавирусом с начала пандемии переболели 15-17 народных депутатов Украины.