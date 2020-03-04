Коронавирусом заразился чиновник ЕС

Один из сотрудников Европейского оборонного агентства, штаб которого находится в Брюсселе, заразился коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По информации издания, вероятнее всего чиновник агентства заразился вирусом в Италии. Отмечается, что после его возвращения из Италии чиновник контактировал с 30 должностными лицами из других учреждений ЕС. На данный момент мужчина ожидает дополнительных результатов теста на коронавирус.

В качестве меры предосторожности, Европейское оборонное агентство отменило все совещания до 13 марта.

Напомним, Европейский союз повысил угрозу заражения коронавирусом с умеренного уровня до высокого.

По состоянию на утро 4 февраля коронавирус COVID-19 зафиксировали в 77 стране – инфекцию диагностировали у более 93 тыс. людей. В европейском регионе известно о более 3,5 тысячах случаев заражения, от вируса скончались по меньшей мере 85 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Всемирный банк выделил 12 млрд долларов для борьбы с последствиями эпидемии коронавируса.